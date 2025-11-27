Следующее заседание глав МИД ОДКБ состоится в Казани в июне 2026 года

С 1 января функции председателя в ОДКБ переходят к России

Следующее заседание Совета министров иностранных дел Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) пройдет в Казани в июне 2026 года.

Эта новость прозвучала в Бишкеке, где сегодня замминистра иностранных дел Александр Панкин принял участие в совместном заседании Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности ОДКБ под председательством Киргизии.

В ходе бишкекской встречи состоялся обмен мнениями по актуальным проблемам международной и региональной повестки дня. Одобрена для представления лидерам государств-членов ОДКБ кандидатура нового генсекретаря организации — представителя Киргизской Республики Т.Ш. Масадыкова.

Ранее Путин выступил с инициативой запустить масштабную программу оснащения коллективных сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) современными образцами российских вооружений и техники.



Рената Валеева