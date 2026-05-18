Казань — третья в рейтинге самых популярных направлений для поездок по России

По итогам 2025 года Казань заняла 3-е место среди самых популярных направлений для поездок по России по числу бронирований на Авито Путешествиях. Такими данными поделились эксперты отрасли на конференции «Краткосрочно», которая прошла 15 мая.

В 2026 году, по данным платформы, туристы все чаще выбирают частные форматы размещения: 47% снимают посуточные квартиры и дома. 35% гостей обычно останавливаются в отелях, 9% — в хостелах. Такая высокая популярность частного сектора прежде всего обусловлена экономической выгодой для путешествующих большой компанией или с семьей.

Туристический поток устойчиво растет: по данным Росстата, количество поездок по России в 2024—2025 годах увеличилось на 18%. Казань остается одним из главных направлений в стране с круглогодичным туристическим спросом, а рынок краткосрочной аренды демонстрирует разнонаправленную динамику. Объем предложения посуточного жилья на Авито Путешествиях в Казани вырос на 14% год к году. Все больше собственников рассматривают посуточный сегмент как канал дополнительного дохода.

Средняя стоимость посуточной аренды в Казани в период с января по май 2026 составила 4 061 рубль за ночь. По уровню цен город занимает первое место среди регионов в ПФО. Квартиры в Авиастроительном районе подешевели на 3%. Остальные районы умеренно дорожали (не более чем на 8%).



«Казань остается одним из ключевых направлений для поездок по стране, ежегодно привлекая большое количество туристов. Посуточная аренда позволяет путешественникам найти подходящий вариант жилья и гибко закрывать разные сценарии — от коротких деловых визитов до насыщенных туристических поездок. Развитие частного сегмента делает путешествия доступнее и усиливает привлекательность направления для гостей города. При этом для собственников жилья это возможность выстраивать устойчивый доход на фоне растущего интереса к региону», — прокомментировал Селим Бекиров, региональный менеджер по работе с клиентами Авито Путешествий в Казани.



Пик туристической активности в Татарстане традиционно приходится на летние месяцы: максимальное число поездок фиксируется в июне и июле. Но направление остается популярным и в течение остального года.