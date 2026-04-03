Казань наряду с Мытищами оказалась лидером качества жизни по транспорту

Об этом сообщил главный управляющий директор ВЭБ.РФ Андрей Самохин

Казань вошла в число лидеров по группе факторов «Транспорт» в рамках индекса Развивай.РФ наряду с Долгопрудным, Мытищами, Тюменью, Пермью и Челябинском. Об этом сообщил РИА «Новости» главный управляющий директор ВЭБ.РФ, гендиректор Наццентра Развивай.РФ Андрей Самохин.

— В числе позитивных трендов по всем городам индекса можно выделить рост доли экологичного транспорта. Это и развитие трамвайного сообщения, и пополнение парков современными автобусами стандарта Евро‑5 — их доля выросла на 34%. Важно, что транспортные системы развивают с учетом запроса особенных пассажиров: пандусами и подъемниками оборудуются как новые машины, так и те, что уже работают на маршрутах. В 26 городах модернизация завершена на 100%, — сказал Самохин.

По итогам 2025 года транспорт вошел в топ‑3 сфер реализации государственно‑частного партнерства (ГЧП) в городах. Общее число таких проектов — 41, общий объем финансирования превышает 190 млрд рублей, из которых 68% составляют частные средства.



Ранее председатель Совфеда Валентина Матвиенко подняла вопрос обновления общественного транспорта в российских городах во время встречи с министром транспорта России Андреем Никитиным.

