Анвар Закиров: с начала 2026 года судебные приставы взыскали более 5 млрд рублей

Больше всего исполнительных производств связано с платежами по кредитам

Фото: Артем Дергунов

За первый квартал 2026 года татарстанские судебные приставы взыскали с должников более 5 млрд рублей, рассказал в интервью «Реальному времени» руководитель Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Татарстан Анвар Закиров.

Более 50 тыс. исполнительных производств ведется по налогам, около 236 тыс. — по штрафам (в том числе значительная доля — штрафы ГИБДД), порядка 29 тыс. — по задолженности за коммунальные услуги и порядка 15 тыс. — по алиментам. Самая значительная доля долгов — это кредитные платежи. При этом приставы с начала года взыскали уже более 1 млрд рублей алиментных платежей.

— Это больше, чем в прошлом году, мы с каждым годом отмечаем динамику увеличения взысканной суммы. Отчасти это связано и с ростом заработной платы, отчасти с нашей работой по оптимизации работы службы, — рассказал Закиров.

