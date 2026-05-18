В Казани побит температурный рекорд 1923 года
Сегодня в Казани был побит температурный рекорд 1923 года. Об этом сообщает Гидрометцентр республики.
По данным метеостанции Казань, максимальная температура воздуха 18 мая составила +30 градусов. АМСГ Казань-Аэропорт показала +30,1 градуса, АМСГ Казань-Сокол продемонстрировала и вовсе +30,3 градуса.
— Предыдущий абсолютный максимум температуры воздуха для 18 мая в Казани был зафиксирован на станции Казань-Университет в 1923 году и составлял +29,8 градуса, — говорится в сообщении.
