Для экс-начальника отдела прокуратуры РТ Купова запросили 10 лет колонии со штрафом в 3,2 млн

Прежде чем получить статус в уголовном деле о взятке и помехах следствию, Алий Купов был уволен по утрате доверия

Фото: Максим Платонов

Сегодня в Вахитовском райсуде Казани стартовали прения по уголовному делу о коррупции, незаконном вмешательстве в ход следствия и организации проституции. Для главного фигуранта — бывшего начальника отдела по надзору за следствием в органах СК уголовно-судебного управления прокуратуры РТ Алия Купова сторона обвинения запросила 10 лет колонии строгого режима со штрафом 3,2 млн рублей, передает с заседания журналист «Реального времени».

Также в качестве дополнительного наказания для бывшего прокурора гособвинитель Марина Хайрова предложила лишить его классного чина «советник юстиции» и права занимать должности в органах государственной и муниципальной власти сроком на 4 года и 10 месяцев.

Напомним, экс-прокурора обвиняют в получении взятки мобильником iPhone 14 pro MAX за 109 тысяч рублей в мае 2023 года, на 39-й день рождения, переданной при посредничестве его гражданской супруги Евгении Покровской. Также Купову инкриминируют превышение полномочий и создание помех ходу предварительного следствия путем попытки развала уголовных дел о наркотиках и возврата фигурантке наркодела Римм Сукиасян вещественных доказательств — ее сотовых телефонов.

Для подруги Купова Евгении Покровской прокуратура сегодня запросила 8 лет и 1 месяц колонии общего режима со штрафом 2,5 млн. Кроме посредничества взятке, ей инкриминируют покушение на хищение у той же Сукиасян 1,5 млн рублей под видом другой взятки, создание помех правосудию и организацию подпольных борделей для занятий проституцией с вовлечение в этот незаконный бизнес несовершеннолетней.

Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Купов вину отрицает по всем эпизодам. Покровская признает лишь незаконные действия по организации проституции, но без вовлечения несовершеннолетней, и покушение на мошенничество в 1 млн.

Для третьего фигуранта дела Артема Мясникова сторона обвинения предложила 3 года колонии общего режима — по одному из эпизодов организации интим-салонов совместно с Покровской. Вину он также признает частично.

Напомним, еще в августе 2023-го Купов был уволен из прокуратуры в связи с утратой доверия, а в сентябре стал фигурантом уголовного дела.

