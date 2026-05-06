Часть Авиастроительного района Казани останется без воды — список адресов

Водоснабжение отключат с 09.00 15 мая до 11.00 16-го

Фото: Динар Фатыхов

Часть Авиастроительного района Казани ждет отключение водоснабжения с 09.00 15 мая до 11.00 16-го. Об этом сообщили в пресс-службе городского «Водоканала».

Ограничения коснутся следующих адресов:

Айдарова, 7;

Академика Павлова, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 13Б, 15, 17, 19, 21, 23, 23а, 25, 25а; 1, 1а, 1г/1, 1г/2, 2а, 3, 6а, 11а, 13а, 13в, 19а/2г, 29;

Дементьева, 39, 43, 43а корп.1;

Лукина, 37, 42а, 46, 48; 40, 48а;

Максимова, 4б;

Малая Печерская, 6, 7, 8, 8а, 10, 10а;

Молодежная, 3, 3а; 3б;

Симонова, 2Б, 6; 2, 2/1, 2/2, 2г/19а, 5, 37а;

Чайковского, 19.

Воду отключат в связи с выполнением работ по врезке вновь проложенных сетей ЖК по ул. Годовикова к централизованным сетям водоснабжения. Под ограничения попадают 30 многоквартирных домов, шесть административных зданий и семь соцучреждений.

Заявки на автоцистерны с водой можно оставить по телефону АДС 231-62-60.

Напомним, вчера мэрия Казани опубликовала график отключения горячей воды на май в жилых домах, присоединенных к сетям АО «Татэнерго» («Казанские тепловые сети»). Планируется, что ограничения затронут период с 12 по 26 мая, однако даты могут быть скорректированы.

Галия Гарифуллина