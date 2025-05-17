План по жилищному строительству в Татарстане выполнен на 52%: введено 1,693 млн кв. м жилья

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В Татарстане к 17 мая 2025 года ввели в эксплуатацию 1,693 миллиона кв. метров жилья, что составляет 52% от годового плана. Об этом сообщил министр строительства, архитектуры и ЖКХ республики Марат Айзатуллин.

Застройщики коммерческого жилья выполнили лишь 11% плана — сдали 37 многоквартирных домов общей площадью 191 тыс. кв. метров. Программа социальной ипотеки выполнена на 43%, сданы шесть из 35 домов площадью 69 тыс. кв. метров.

При этом индивидуальное жилищное строительство полностью выполнило годовые обязательства — построено более 10 тыс. частных домов общей площадью 1,434 млн квадратных метров.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Министр также подчеркнул, что в сфере охраны труда за последние две недели не зафиксировано ни одного случая производственного травматизма. Это результат усиленного контроля: с начала года проведено более 1,3 тыс. проверок, выявлено свыше 1,2 тыс. нарушений, большинство из которых уже устранены.

Кроме того, в республике продолжается санитарно-экологический двухмесячник «Чистая стройка». За полтора месяца выявлено 97 нарушений, составлено 57 протоколов, а к ответственности привлечены 19 юридических и 21 должностное лицо.

Напомним, что объем выполненных строительных работ в Татарстане в I квартале 2025 года составил 109,8 млрд рублей, что на 9,5% меньше, чем за аналогичный период 2024 года.



Анастасия Фартыгина