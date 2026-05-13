Роспотребнадзор: в Татарстане имеется риск заражения клещевым энцефалитом

Фото: Татьяна Демина

Роспотребнадзор предупредил и напомнил о риске заражения клещевым вирусным энцефалитом (КВЭ) в ряде регионов России, в том числе в Татарстане, и призвал жителей к профилактике заболевания.

Республика входит в число эндемичных по КВЭ территорий — то есть таких, где существует повышенный риск заражения этой опасной болезнью, переносимой клещами. В связи с этим жителям республики особенно рекомендуется пройти вакцинацию: она признана самой эффективной мерой защиты от КВЭ.

Помимо Татарстана, в Приволжском федеральном округе к эндемичным по клещевому вирусному энцефалиту территориям отнесены Кировская и Нижегородская области, Оренбургская область, Пермский край, Башкирия, Марий Эл, Самарская, Ульяновская области и Удмуртия.

Наталья Жирнова