За ночь средства ПВО России сбили 286 украинских БПЛА

В Ярославле обломок сбитого беспилотника упал на промышленный объект

В период с 20:00 мск 12 мая до 13 мая 7:00 мск средства ПВО России сбили 286 украинских БПЛА, сообщает Минобороны.

Так, в Ярославле обломок сбитого беспилотника упал на промышленный объект.

— Большинство беспилотников были сбиты, но произошло попадание обломка сбитого БПЛА в промышленный объект Ярославля. Пострадавших нет, — сообщил глава Ярославской области.

Среди регионов, над которыми также были сбиты беспилотники, числятся: Белгородская, Брянская, Воронежская, Курская, Ростовская, Тамбовская, Орловская, Тульская, Калужская, Рязанская, Астраханская области, Краснодарский край, Калмыкия, Крым и акватории Азовского и Черного морей.

Наталья Жирнова

