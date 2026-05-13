За ночь средства ПВО России сбили 286 украинских БПЛА
В Ярославле обломок сбитого беспилотника упал на промышленный объект
В период с 20:00 мск 12 мая до 13 мая 7:00 мск средства ПВО России сбили 286 украинских БПЛА, сообщает Минобороны.
Так, в Ярославле обломок сбитого беспилотника упал на промышленный объект.
— Большинство беспилотников были сбиты, но произошло попадание обломка сбитого БПЛА в промышленный объект Ярославля. Пострадавших нет, — сообщил глава Ярославской области.
Среди регионов, над которыми также были сбиты беспилотники, числятся: Белгородская, Брянская, Воронежская, Курская, Ростовская, Тамбовская, Орловская, Тульская, Калужская, Рязанская, Астраханская области, Краснодарский край, Калмыкия, Крым и акватории Азовского и Черного морей.
