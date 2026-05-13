В России за сутки произошло более 100 лесных пожаров

08:47, 13.05.2026

Ранее в Татарстане продлили штормовое предупреждение о высокой пожароопасности

Фото: взято с телеграм-канала ГУ МЧС по Забайкальскому краю

За минувшие сутки в России ликвидировали 57 лесных пожаров в 18 регионах. В то же время продолжаются работы по тушению еще 46 лесных пожаров, которые охватили территории 10 регионов страны, сообщает Авиалесоохрана РФ.

Основными причинами возгораний стали палы сухой травы, ландшафтные пожары на нелесных землях, а также нарушения правил пожарной безопасности в лесах.

На текущий момент режим чрезвычайной ситуации введен в четырех регионах страны. Особый противопожарный режим действует в 41 регионе, а пожароопасный сезон объявлен уже в 82 субъектах России. Напомним, что ранее в Татарстане продлили штормовое предупреждение о высокой пожароопасности — в лесах республики сохраняется IV класс пожарной опасности.

Реальное время / realnoevremya.ru

Сообщается, что в борьбе с огнем задействованы значительные ресурсы: 2 083 человека, 377 единиц техники и 17 воздушных судов. Дополнительно 43 воздушных судна выполняют авиационный мониторинг лесопожарной обстановки, позволяя оперативно отслеживать развитие ситуации.

Наталья Жирнова

