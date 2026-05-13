С начала года судебные приставы взыскали более 1 млрд рублей алиментов

Количество исполнительных производств снизилось до 15 тысяч

Фото: Динар Фатыхов

Более 690 протоколов по статье 5.35 КоАП РФ (неуплата алиментов без уважительных причин) составили судебные приставы за первый квартал 2026 года. Возбуждено порядка 300 уголовных дел (статья 157 УК РФ), рассказал в интервью «Реальному времени» руководитель Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Татарстан Анвар Закиров.

— В результате такого переформатирования, которое несколько лет назад произошло, и в результате точечной работы, исходя из ситуации, в которой находится должник, это позволяет сократить остаток и увеличить сумму, взысканную по алиментам. На протяжении нескольких лет мы фиксируем увеличение суммы, которую взыскали на содержание детей. Сюда входят и дети, которые находятся в детских домах, чьи родители лишены родительских прав, — рассказал Закиров.

За 2025 год было взыскано порядка 4 млрд рублей алиментов. С каждым годом сумма увеличивается. Также сотрудники ФССП проводят онлайн-приемы со взыскателями. Это позволяет не приезжать в Казань, достаточно прийти в ближайшее подразделение.

— Обычно на прием записываются заранее, за это время мы поднимем производство, проверяем состояние работы, даем необходимые указания. Если обычный прием проходит так: «пришли — пожаловались — оставили жалобу», то здесь: пришли — и судебный пристав-исполнитель уже рассказал, что он сделал, — поделился Анвар Закиров.

Количество злостных неплательщиков алиментов в Татарстане Закиров оценил в 2—3 тысячи человек.

Подробности о работе службы судебных приставов читайте в материале «Реального времени» и смотрите в видео.