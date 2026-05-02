ГК ТАИФ: «Глубокие соболезнования родным и близким в связи со смертью Рафаила Глянца»

Коллеги провожают в последний путь бывшего заместителя генерального директора ПАО «Нижнекамскнефтехим», заслуженного строителя ТАССР, заслуженного строителя РСФСР.

«Искренне скорбим вместе с вами, разделяем горечь и боль невосполнимой утраты. В памяти всех, кто знал Рафаила Григорьевича, он останется настоящим профессионалом своего дела, который всегда добивался высоких результатов, замечательным руководителем и чутким человеком с бескорыстным сердцем. Светлая память о Рафаиле Глянце навсегда в наших сердцах», — говорится в сообщении компании.

Рафаил Глянц по праву входит в плеяду легендарных отцов-основателей Нижнекамска вместе с Николаем Лемаевым и Евгением Королевым. С Нижнекамском судьба его связала в январе 1961 года, когда 26-летнего молодого человека назначили главным инженером нового СМУ-46. Организации предназначалось строить новый город на Каме. А в 1964 году Николай Лемаев, будучи директором строящегося нефтехимического комбината, пригласил Глянца на должность заместителя по жилищному строительству. На тот момент Глянцу было 29 лет, Лемаеву — 34. Под руководством и при непосредственном участии Глянца в городе построили более 3,5 млн кв. м жилья, 69 детских садов, 31 школу, четыре больничных комплекса, спортивно-культурный комплекс «Ледовый дворец» и другие объекты.