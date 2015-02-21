За неделю в Казани подорожало растительное масло – на 7,87%

Территориальный орган госстатистики подсчитал, что в Татарстане больше всего подорожал маргарин – рост в 4%. Аналитический отдел газеты «Реальное время» зафиксировал в магазинах Казани значительный рост на растительное масло – 7,87%.

По данным Татарстанстата на 9 февраля, в республике на 0,7% упала стоимость свинины и на 1,1% - цена на водку. По остальным значимым категориям продуктов отмечен незначительный рост. Выбивается из ряда только маргарин, «подскочивший» за неделю на 4%.

Аналитики «Реального времени» исследовали изменения цен на значимые продукты питания в крупных торговых сетях Казани. Выяснилось, что за неделю в столице РТ на 3,03% подорожал картофель, на 5,72% - макаронные изделия, мучные изделия, в том числе хлеб, вырос на 2,47%. При этом наибольший рост показало растительное масло – 7,87%