В Казани временно изменится движение троллейбусов из-за марафона

Так, 1 мая не будет работать маршрут №2, а №7 пойдет от улицы Халитова до Речного порта

В связи с проведением «Казанского марафона — 2026» в столице Татарстана временно изменится схема движения троллейбусов. Изменения коснутся маршрутов №1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 и 12, сообщает «Метроэлектротранс».

1 мая из-за отключения электричества на улице Ташаяк с 4:00 до 16:00 прекратится движение троллейбуса №2. Троллейбусы маршрута №7 будут следовать от улицы Халитова до Речного порта.

2 мая с 6:00 до 10:30 изменятся маршруты нескольких троллейбусов. Троллейбусы №3, 5 и 7 будут доезжать до остановки «Площадь Свободы», а маршруты №6, 8 и 12 — до «Танкового кольца». Движение троллейбуса №2 будет приостановлено до 14:00.

3 мая с 4:00 до 15:00 изменится схема движения семи маршрутов. Троллейбус №1 с 4:45 до 10:20 будет ходить по укороченному маршруту: от Горьковского шоссе до станции метро «Козья Слобода». Троллейбус №2 в этот день работать не будет.

Напомним, что «Казанский марафон» пройдет 1—3 мая с дистанциями от 3 до 42,2 км.

Наталья Жирнова