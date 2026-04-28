Мурашко: выживаемость больных раком в России обновила рекорд — 67%
Плановые значения превышены, сообщил глава Минздрава
Пятилетняя выживаемость пациентов с онкологическими заболеваниями в России находится на историческом максимуме и составляет 67%. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на встрече с президентом Владимиром Путиным.
— Пятилетняя выживаемость сегодня на историческом максимуме. Плановые значения превысили, сегодня — 67%, — сказал Мурашко.
Напомним, что в Татарстане на борьбу с раком в 2026 году выделят 288 млн рублей.
