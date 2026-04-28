Путин поручил увеличить охват репродуктивной диспансеризацией граждан
Мурашко отметил, что популярность диспансеризации растет, мужчины стали присоединяться активнее
Президент России Владимир Путин на встрече с главой Минздрава Михаилом Мурашко в Федеральном центре медицины катастроф заявил о необходимости увеличивать охват граждан, проходящих диспансеризацию по оценке репродуктивного здоровья.
— Чтобы родителей было все больше и больше, нужно, конечно... увеличивать охват граждан, проходящих диспансеризацию с точки зрения оценки репродуктивного здоровья, — отметил глава государства, добавив, что увеличение охватов должно касаться и мужчин, и женщин.
Мурашко сообщил, что сейчас такая диспансеризация пользуется все большей популярностью и мужчины стали присоединяться активнее. Также обсуждались мобильные комплексы для проведения диспансеризации в школах и детских садах.
Путин обратил внимание на долю взятых под диспансерное наблюдение детей от 0 до 17 лет — 89,3%, назвав это хорошим показателем.
Напомним, что в Казани на 31% выросло число прошедших диспансеризацию.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».