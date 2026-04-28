Путин поручил увеличить охват репродуктивной диспансеризацией граждан

Мурашко отметил, что популярность диспансеризации растет, мужчины стали присоединяться активнее

Президент России Владимир Путин на встрече с главой Минздрава Михаилом Мурашко в Федеральном центре медицины катастроф заявил о необходимости увеличивать охват граждан, проходящих диспансеризацию по оценке репродуктивного здоровья.

— Чтобы родителей было все больше и больше, нужно, конечно... увеличивать охват граждан, проходящих диспансеризацию с точки зрения оценки репродуктивного здоровья, — отметил глава государства, добавив, что увеличение охватов должно касаться и мужчин, и женщин.

Мурашко сообщил, что сейчас такая диспансеризация пользуется все большей популярностью и мужчины стали присоединяться активнее. Также обсуждались мобильные комплексы для проведения диспансеризации в школах и детских садах.

Путин обратил внимание на долю взятых под диспансерное наблюдение детей от 0 до 17 лет — 89,3%, назвав это хорошим показателем.

Напомним, что в Казани на 31% выросло число прошедших диспансеризацию.

Ариана Ранцева