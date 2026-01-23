В Казани на 31% выросло число прошедших диспансеризацию

Наиболее активно ее проходили граждане от 40 до 54 лет и от 64 до 74 лет

Фото: Роман Хасаев

В Казани подвели итоги проведения диспансеризации за 2025 год: медицинские обследования прошли 390,4 тысячи человек — на 31,3% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные привела пресс‑служба городского управления здравоохранения, пишет исполком.

Наиболее активно диспансеризацию проходили граждане в двух возрастных категориях: от 40 до 54 лет и от 64 до 74 лет. Помимо общей диспансеризации, серьезное внимание было уделено репродуктивному здоровью населения: соответствующие медосмотры прошли 162,9 тысячи человек. Еще 107,5 тысячи пациентов приняли участие в профилактических осмотрах, благодаря чему план по их проведению был выполнен на 115%.



Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что в стране удалось снизить показатель материнской смертности на 18%. Важную роль сыграла программа государственных гарантий, в рамках которой диспансеризацию для оценки репродуктивного здоровья прошли более 32% граждан репродуктивного возраста. Кроме того, в 2025 году Россия зафиксировала исторически минимальный уровень младенческой смертности — 3,6 промилле.

Рената Валеева