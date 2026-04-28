Депутаты хотят дать выпускникам право на бесплатную помощь психолога перед ЕГЭ

Сейчас помощь не имеет единого формата: в одних регионах есть горячие линии, в других — нет

Депутаты думской фракции «Новые люди» во главе с вице-спикером Госдумы Владиславом Даванковым направили письмо министру просвещения РФ Сергею Кравцову с предложением закрепить право школьников на бесплатные психологические консультации перед ЕГЭ, пишет ТАСС.

Авторы письма отмечают, что сейчас такая помощь не имеет единого формата: в отдельных регионах работают горячие линии, однако доступ к ним зависит от возможностей школ и субъектов РФ. Действующее законодательство предусматривает различные формы психолого-педагогической помощи, но отдельного гарантированного права на консультации именно перед ЕГЭ не закреплено.

«Представляется целесообразным нормативно закрепить право школьников, сдающих ЕГЭ, на бесплатные психологические консультации в предэкзаменационный период», — говорится в обращении.

Ранее вице‑спикер Госдумы предложил разрешить школьникам брать «антистресс‑набор» на ЕГЭ.



Ариана Ранцева