В Татарстане два руководителя «Таткоммунэнерго» предстанут перед судом из-за гибели детей в колодце

Следственный комитет Татарстана завершил расследование уголовного дела в отношении исполняющего обязанности директора и начальника участка водоснабжения и водоотведения Менделеевского энергорайона АО РПО «Таткоммунэнерго». Оба фигуранта обвиняются в халатности, которая привела к трагической гибели двух детей.

По данным следствия, в период с сентября 2025 по январь 2026 года обвиняемые не проводили необходимый осмотр водопроводной сети в Менделеевске. В частности, они не проверили состояние крышек колодцев на улице Чоловского, из-за чего на двух колодцах водовода отсутствовали крышки.

4 января 2026 года произошла трагедия: двое десятилетних мальчиков, находившихся рядом с колодцами, упали в них и погибли.



Наталья Жирнова