В Татарстане вновь объявлено штормовое предупреждение — оно продлится до 29 апреля

Фото: Динар Фатыхов

Региональная служба по чрезвычайным ситуациям Татарстана предупреждает жителей о неблагоприятных погодных условиях. Днем и вечером 29 апреля 2026 года на территории региона, включая город Казань, прогнозируется сильный ветер с порывами до 15—20 метров в секунду.

Спасатели рекомендуют жителям соблюдать меры предосторожности. Не рекомендуется укрываться от ветра под рекламными конструкциями, вблизи дорожных знаков, деревьев и линий электропередачи. Гражданам следует проявлять особую осторожность при передвижении по улицам и дорогам.

Напомним, что накануне из-за ураганного ветра в Самарской области число жертв падения деревьев достигло трех человек, в том числе один ребенок.



Наталья Жирнова