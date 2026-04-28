За неделю в России от ударов ВСУ погибли более 20 мирных жителей

Наибольшее число пострадавших зафиксировано в Белгородской, Херсонской, Запорожской, Самарской областях, а также в ДНР и ЛНР

На минувшей неделе в результате ударов Вооруженных сил Украины по российским регионам погибли более 20 мирных жителей, среди них двое детей. Еще свыше 170 человек получили ранения. Об этом сообщил ТАСС посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

По его словам, за неделю от обстрелов пострадали 198 гражданских лиц: 174 ранены, 24 погибли. Наибольшее число пострадавших зафиксировано в Белгородской, Херсонской, Запорожской, Самарской областях, а также в Донецкой и Луганской народных республиках.

Более 90% пострадавших получили ранения из-за атак ударных беспилотников. Кроме того, мина привела к гибели женщины в Брянской области и ранению мирного жителя в Донецке.

Напомним, что в Туапсе после падения БПЛА загорелся нефтеперерабатывающий завод.

Наталья Жирнова