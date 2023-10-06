Новым председателем Ассоциации городов Поволжья стал мэр Уфы Ратмир Мавлиев

Фото: скриншот видео от realnoevremya.ru

В Перми состоялось общее собрание Ассоциации городов Поволжья, на котором выбрали ее нового председателя. Им стал мэр Уфы Ратмир Мавлиев, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Кандидатуру Ратмира Мавлиева на пост председателя Ассоциации городов Поволжья предложил мэр столицы Татарстана Ильсур Метшин, возглавлявший ее в течение трех сроков. На собрании также заслушали отчет о работе организации, утвердили планы и выбрали новое правление из 18 человек.

Председатель Ассоциации городов Поволжья избирается на три года. Впервые Ильсур Метшин возглавил ее в 2014 году, а далее дважды переизбирался на этот пост — в 2017 и 2020 годах. Он по-прежнему будет представлять Казань в организации на правах участника.



realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Ассоциация городов Поволжья создана в 1998 году. Договор об ее учреждении подписали руководители семи городов — Казани, Нижнего Новгорода, Пензы, Самары, Ульяновска, Чебоксар и Саратова.

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Максим Кокунин