Более 30 человек приехали в Татарстан трудоустраиваться на предприятия ОПК по нацпроекту

Людей трудоустроили в ПАО «КАМАЗ», АО «Химический завод им. Л.Я. Карпова», ООО «Федерал-Могул Набережные Челны» и еще на три предприятия республики

Фото: Роман Хасаев

В рамках национального проекта «Кадры» в Татарстане по программе «Мобильность 2.0» предоставляют работодателям субсидии на частичную компенсацию расходов по оплате труда новых сотрудников. Об этом сообщил Минтруд РТ.

За первые 9 месяцев 33 специалиста из других регионов России и девять жителей Татарстана были трудоустроены на шести предприятиях оборонно-промышленного комплекса республики. Среди них — ПАО «КАМАЗ», АО «Химический завод им. Л.Я. Карпова», ООО «Федерал-Могул Набережные Челны», АО «Электросоединитель», ООО «Научно-технический центр «Кама» и ООО «Авторемонтный завод «Кориб».



Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Субсидии выплачиваются поэтапно — через 3, 6, 9 и 12 месяцев после трудоустройства работника. Максимальная сумма поддержки может достигать 12 минимальных размеров оплаты труда.

Ранее глава Ростехнадзора проинспектировал предприятия ОПК Татарстана.

Наталья Жирнова