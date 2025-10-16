Более 30 человек приехали в Татарстан трудоустраиваться на предприятия ОПК по нацпроекту
Людей трудоустроили в ПАО «КАМАЗ», АО «Химический завод им. Л.Я. Карпова», ООО «Федерал-Могул Набережные Челны» и еще на три предприятия республики
В рамках национального проекта «Кадры» в Татарстане по программе «Мобильность 2.0» предоставляют работодателям субсидии на частичную компенсацию расходов по оплате труда новых сотрудников. Об этом сообщил Минтруд РТ.
За первые 9 месяцев 33 специалиста из других регионов России и девять жителей Татарстана были трудоустроены на шести предприятиях оборонно-промышленного комплекса республики. Среди них — ПАО «КАМАЗ», АО «Химический завод им. Л.Я. Карпова», ООО «Федерал-Могул Набережные Челны», АО «Электросоединитель», ООО «Научно-технический центр «Кама» и ООО «Авторемонтный завод «Кориб».
Субсидии выплачиваются поэтапно — через 3, 6, 9 и 12 месяцев после трудоустройства работника. Максимальная сумма поддержки может достигать 12 минимальных размеров оплаты труда.
Ранее глава Ростехнадзора проинспектировал предприятия ОПК Татарстана.
