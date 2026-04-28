На летне-осеннее содержание дорог в двух районах Казань направит 128 млн рублей

В это финансирование входит как уборка проезжей части, так и ремонт остановок и ограждений, а работы будут проводиться с 1 июня по 14 октября

Администрация Казани объявила о проведении тендера по комплексному содержанию автомобильных дорог и элементов дорожной инфраструктуры в Кировском и Московском районах города. Общий объем финансирования проекта составляет более 128 миллионов рублей.

Работы будут проводиться с 1 июня по 14 октября 2026 года. В этот период планируется обеспечить качественное содержание дорожной сети, включая уборку, ремонт и обслуживание всех элементов инфраструктуры.

В рамках контракта предусмотрено выполнение широкого спектра работ: регулярная очистка проезжей части и тротуаров, мойка дорожных покрытий, полив в жаркую погоду, уход за зелеными зонами, ремонт дорожных ограждений и остановочных павильонов. Особое внимание будет уделено обеспечению безопасности дорожного движения.

Важной частью работ станет ремонт остановочных павильонов и ограждений безопасности, которые обойдутся в 868 тысяч и 2,4 млн рублей соответственно из общего бюджета.

Наталья Жирнова