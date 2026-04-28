США готовят ответ на иранское предложение о трехэтапных переговорах

09:04, 28.04.2026

Президент США Дональд Трамп не отверг иранское предложение напрямую, но выразил сомнения относительно готовности Ирана отказаться от программы обогащения урана

Фото: скриншот из видео The White House, Washington [HD] с канала WorldSiteGuides

Американская администрация рассматривает трёхэтапный план переговоров, представленный Ираном, однако выражает сомнения в готовности Тегерана выполнить ключевые требования Вашингтона. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету The Wall Street Journal.

По имеющейся информации, президент США Дональд Трамп не отверг иранское предложение напрямую, но выразил сомнения относительно готовности Ирана отказаться от программы обогащения урана. При этом американская сторона намерена продолжить диалог с Тегераном.

Иранский план предусматривает три этапа переговоров. Первый этап должен быть посвящен вопросам прекращения военных действий и получению гарантий безопасности. Второй этап предполагал обсуждение управления Ормузским проливом, а третий — рассмотрение ядерной программы Ирана.

В ближайшее время Вашингтон планирует представить собственное контрпредложение Тегерану, учитывающее позицию американской администрации по ключевым вопросам двусторонних отношений. Ответный план США ожидается в ближайшие дни.

Наталья Жирнова

