В Казани произошло аварийное отключение светофоров на нескольких перекрестках по улице Ленинградской
Сроки устранения неполадок не сообщаются, но ремонтные служба уже на месте
В Казани произошло аварийное отключение светофоров на ряде городских магистралей. Комитет по транспорту отмечает технические неполадки в работе систем регулирования движения.
Светофоры перестали функционировать на нескольких ключевых перекрестках города. В частности, нарушено светофорное регулирование на пересечении улиц Ленинградской с Беломорской, Симонова, Айдарова и Пржевальского. Также проблемы с работой светофоров зафиксированы на перекрестке улиц Пржевальского и Лукина и на перекрестке улиц Гладилова и Табейкина.
На месте ведутся работы по восстановлению нормального функционирования светофорных объектов. Сроки устранения неполадок не сообщаются.
Напомним, что из-за сильного ветра на паромной переправе Аракчино — Верхний Услон продлили ограничения на перевозку.
