В Казани произошло аварийное отключение светофоров на нескольких перекрестках по улице Ленинградской

Сроки устранения неполадок не сообщаются, но ремонтные служба уже на месте

Фото: Мария Зверева

В Казани произошло аварийное отключение светофоров на ряде городских магистралей. Комитет по транспорту отмечает технические неполадки в работе систем регулирования движения.

Светофоры перестали функционировать на нескольких ключевых перекрестках города. В частности, нарушено светофорное регулирование на пересечении улиц Ленинградской с Беломорской, Симонова, Айдарова и Пржевальского. Также проблемы с работой светофоров зафиксированы на перекрестке улиц Пржевальского и Лукина и на перекрестке улиц Гладилова и Табейкина.

На месте ведутся работы по восстановлению нормального функционирования светофорных объектов. Сроки устранения неполадок не сообщаются.

Наталья Жирнова