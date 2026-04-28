В Казани произошло аварийное отключение светофоров на нескольких перекрестках по улице Ленинградской

08:27, 28.04.2026

Сроки устранения неполадок не сообщаются, но ремонтные служба уже на месте

Фото: Мария Зверева

В Казани произошло аварийное отключение светофоров на ряде городских магистралей. Комитет по транспорту отмечает технические неполадки в работе систем регулирования движения.

Светофоры перестали функционировать на нескольких ключевых перекрестках города. В частности, нарушено светофорное регулирование на пересечении улиц Ленинградской с Беломорской, Симонова, Айдарова и Пржевальского. Также проблемы с работой светофоров зафиксированы на перекрестке улиц Пржевальского и Лукина и на перекрестке улиц Гладилова и Табейкина.

скриншот с сайта Яндекс.карты

На месте ведутся работы по восстановлению нормального функционирования светофорных объектов. Сроки устранения неполадок не сообщаются.

Напомним, что из-за сильного ветра на паромной переправе Аракчино — Верхний Услон продлили ограничения на перевозку.

Наталья Жирнова

ОбществоИнфраструктура Татарстан

