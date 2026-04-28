Альметьевский театр едет в Будапешт

На фестивале MITEM они покажут спектакль о Фариде Яруллине

Раушан Мухаметзянов и Миляуша Юзаева. Фото: предоставлено пресс-службой Альметьевского театра

9 мая Альметьевский татарский государственный драматический театр выступит в Будапеште на 13-м фестивале Madách International Theatre Meeting (MITEM), который ежегодно проходит в Национальном театре. Его организатор — режиссер Аттила Виднянский.

Альметьевцы везут спектакль, поставленный нашим «венгерским татарином» Сардаром Тагировски, который с марта 2024 года работает главным режиссером театра. В Будапеште труппа представит спектакль «Оборванная мелодия» («Өзелгән көй», 12+). Тагировски вместе с Лейсан Фаизовой написал историю об авторе первого татарского балета Фариде Яруллине. Зрители сидят на сцене на крутящемся круге, а действие разворачивается вокруг них. За главную роль актер Раушан Мухаметзянов в этом году получил специальный приз Союза театральных деятелей Татарстана на премии «Тантана».

В Будапеште спектакль покажут два раза, он является частью программы MITEM, показывающей театры этнических и языковых меньшинств.

Радиф Кашапов