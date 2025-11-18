В Татарстане изъяли земельные участки для строительства новой автодороги

Соответствующее постановление подписал премьер-министр республики Алексей Песошин

Кабмин Татарстана принял постановление об изъятии земельных участков для госнужд региона. Соответствующий документ подписал премьер-министр республики Алексей Песошин. Решение связано со строительством автомобильной дороги регионального значения «Подъезд к деревне Победа» в Кайбицком муниципальном районе.

Общая площадь изымаемых участков составит 28 тыс. кв. метров. Участки будут изъяты на двух больших территориях общей площадью более 64 млн квадратных метров, находящихся в собственности ООО «Август-Кайбицы» и другого юрлица.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В течение 30 дней после определения размера компенсаций планируется подготовить и направить собственникам соглашения об изъятии участков. Государственное казенное учреждение «Главтатдортранс» обеспечит проведение кадастровых работ и определение размера возмещений за изымаемые участки.

Наталья Жирнова