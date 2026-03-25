Новости общества

00:56 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Казани переименуют одну автобусную остановку

12:09, 25.03.2026

Информацию также обновят на табло в шести автобусных маршрутах

В Казани переименуют одну автобусную остановку
Фото: Максим Платонов

С 28 марта в Казани изменят название автобусной остановки на Сибирском тракте. Речь идет об остановке «ул. Ноксинская», которую переименуют в «Жилой массив Троицкая Нокса», сообщила пресс-служба мэрии столицы Татарстана.

Информацию обновят на табло в шести автобусных маршрутах. Речь идет об автобусах №1, 4, 34, 60, 84 и 91. Также на упомянутых маршрутах перезапишут автоинформаторы.

Ранее сообщалось, что в Татарстане на месяц введут временное ограничение движения для тяжеловесного транспорта.

Никита Егоров

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

Общество Татарстан

Новости партнеров

