В Казани переименуют одну автобусную остановку
Информацию также обновят на табло в шести автобусных маршрутах
С 28 марта в Казани изменят название автобусной остановки на Сибирском тракте. Речь идет об остановке «ул. Ноксинская», которую переименуют в «Жилой массив Троицкая Нокса», сообщила пресс-служба мэрии столицы Татарстана.
Информацию обновят на табло в шести автобусных маршрутах. Речь идет об автобусах №1, 4, 34, 60, 84 и 91. Также на упомянутых маршрутах перезапишут автоинформаторы.
Ранее сообщалось, что в Татарстане на месяц введут временное ограничение движения для тяжеловесного транспорта.
