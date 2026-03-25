В Казани переименуют одну автобусную остановку

Информацию также обновят на табло в шести автобусных маршрутах

С 28 марта в Казани изменят название автобусной остановки на Сибирском тракте. Речь идет об остановке «ул. Ноксинская», которую переименуют в «Жилой массив Троицкая Нокса», сообщила пресс-служба мэрии столицы Татарстана.

Информацию обновят на табло в шести автобусных маршрутах. Речь идет об автобусах №1, 4, 34, 60, 84 и 91. Также на упомянутых маршрутах перезапишут автоинформаторы.

