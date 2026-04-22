Трамп дал Ирану пять дней на возвращение к переговорам — Axios

13:52, 22.04.2026

В Белом доме по‑прежнему считают, что сделка с Ираном достижима

Фото: скриншот из видео «City addresses Trump indictment safety concerns» с канала «Atlanta News First »

Президент США Дональд Трамп дал Ирану пять дней на возвращение к переговорам, пишет Axios со ссылкой на трех американских чиновников.

— Трамп готов дать еще три—пять дней перемирия, чтобы позволить иранцам собраться с мыслями, — заявил источник портала.

По данным издания, в Белом доме по‑прежнему считают, что сделка с Ираном достижима.

Ранее в МИД Ирана прокомментировали переговоры с Соединенными Штатами. Тегеран намерен использовать дипломатический подход для завершения конфликта с США. Он отметил, что страна предпримет соответствующие шаги, как только достигнет убеждения в наличии подходящих условий для реализации национальных интересов через дипломатические средства.

Рената Валеева

