Трамп дал Ирану пять дней на возвращение к переговорам — Axios
В Белом доме по‑прежнему считают, что сделка с Ираном достижима
Президент США Дональд Трамп дал Ирану пять дней на возвращение к переговорам, пишет Axios со ссылкой на трех американских чиновников.
— Трамп готов дать еще три—пять дней перемирия, чтобы позволить иранцам собраться с мыслями, — заявил источник портала.
По данным издания, в Белом доме по‑прежнему считают, что сделка с Ираном достижима.
Ранее в МИД Ирана прокомментировали переговоры с Соединенными Штатами. Тегеран намерен использовать дипломатический подход для завершения конфликта с США. Он отметил, что страна предпримет соответствующие шаги, как только достигнет убеждения в наличии подходящих условий для реализации национальных интересов через дипломатические средства.
