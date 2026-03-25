В Казани объяснили вырубку деревьев у Нижнего Кабана

Удаление касается только аварийных деревьев, чтобы сохранить здоровье оставшихся насаждений

В Казани при подготовке к благоустройству озера Нижний Кабан удаляют только деревья, представляющие угрозу безопасности жителей. Обследование выявило критический наклон стволов, повреждения, гниль и поражение короедом и дереворазрушающими грибами, сообщили в комитете внешнего благоустройства Казани.

Специалисты отмечают, что дефекты на поверхности стволов не всегда отражают всю опасность, поэтому удаление ограничено исключительно аварийными деревьями. Цель работ — сохранить здоровье оставшихся насаждений и минимизировать риск для людей.

Ариана Ранцева