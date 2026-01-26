Радмир Беляев: «Нам необходима антибуллинговая программа города»

Инициатива появилась после инцидента в лицее №37

Фото: Михаил Захаров

Глава Нижнекамского района Радмир Беляев объявил о создании общегородской «антибуллинговой» программы. Решение было принято после инцидента в лицее №37, где подросток проник в учебное заведение с ножом и напал на сотрудницу, после чего разбрасывал петарды на этажах здания.



Новая программа направлена на формирование безопасной и дружелюбной среды в образовательных учреждениях города. Особое внимание будет уделено профилактике травли и правонарушений среди учащихся.

— Нам необходима антибуллинговая программа города. Если в ходе проверки факты травли подтвердятся, мы не ограничимся дисциплинарными мерами, — заявил Беляев.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Контролироваться реализация программы будет под личным руководством главы района. Для обсуждения проблем и выработки решений планируется проведение открытых круглых столов с участием учеников, родителей, педагогов и психологов.

Также в Менделеевском районе на фоне инцидента в лицее №37 усилят меры безопасности в школах. «Следите за психологическим состоянием детей и подростков, не пропустите тревожные сигналы», — обратился глава района Роберт Искандаров к родителям.

Наталья Жирнова