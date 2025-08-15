Экс-глава парка «Патриот» Ахмедов получил 5 лет за незаконное строительство дома для замглавы Минобороны

Ранее гособвинитель требовал для Ахмедова 6 лет лишения свободы

Фото: Мария Зверева

Суд вынес приговор бывшему руководителю парка «Патриот» Шарудину Ахмедову, признав его виновным в мошенничестве в особо крупном размере и служебном подлоге (ч. 4 ст. 159 и ч. 2 ст. 292 УК РФ). Ахмедов приговорен к 5 годам лишения свободы за незаконное строительство дома для бывшего заместителя министра обороны Павла Попова. Кроме того, суд взыскал с Ахмедова 25 млн рублей, пишет ТАСС.

Ранее гособвинитель требовал для Ахмедова 6 лет лишения свободы, штраф в 500 тысяч рублей и запрет на занятие руководящих должностей на госслужбе и в органах местного самоуправления сроком на три года.

Ахмедов признал свою вину, и дело рассматривалось в особом порядке, без изучения доказательств. В суде обвиняемый заявил о раскаянии, дал подробные показания на других фигурантов дела — Павла Попова и бывшего заместителя начальника главного управления инновационного развития Минобороны Владимира Шестерова. Он просил суд учесть его активное содействие следствию, частичное возмещение ущерба и указал на свою служебную зависимость от Попова и Шестерова, просив не назначать наказание, связанное с лишением свободы.

Ахмедов был задержан 5 августа 2024 года вместе с Владимиром Шестеровым. По данным Следкома, задержанные причастны к хищению бюджетных средств, выделенных на обеспечение парка «Патриот» и Конгрессно-выставочного центра.

Рената Валеева