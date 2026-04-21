Баскетболист Михаил Кулагин вернулся в УНИКС из «Самары»

Он играл за казанский клуб в сезоне-2022/23. Михаил — младший брат капитана УНИКСа Дмитрия Кулагина, который был травмирован на игре против «Зенита»

Баскетбольный клуб УНИКС объявил о подписании контракта с атакующим защитником Михаилом Кулагиным. Для спортсмена это не первый опыт выступления за УНИКС — в сезоне-2022/23 он уже защищал цвета команды и стал обладателем золотых медалей Единой лиги ВТБ.

Соглашение с 31-летним Кулагиным рассчитано до конца текущего сезона.

Последние три сезона баскетболист выступал за «Самару», где зарекомендовал себя как один из лидеров команды. В текущем чемпионате его средняя статистика составила 14,1 очка, 3,9 передачи и 2,7 подбора за почти 30 минут на площадке. Примечательно, что он младший брат капитана УНИКСа Дмитрия Кулагина, который был травмирован на игре против «Зенита».

За свою карьеру Кулагин-младший успел поиграть за ведущие клубы России: московский ЦСКА, где дважды становился чемпионом Евролиги и четырежды выигрывал чемпионат страны; подмосковный «Триумф», красноярский «Енисей» и «Нижний Новгород». Он трижды участвовал в «Матче всех звезд» Единой лиги ВТБ.



Наталья Жирнова