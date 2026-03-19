Татарстан получит крупное финансирование индустриальных парков от правительства России

Средства будут направлены на компенсацию затрат по созданию, модернизации и реконструкции промышленной инфраструктуры

Правительство России распределит более 46,5 миллиарда рублей на развитие индустриальных и технопарковых зон в регионах страны. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. Средства будут направлены на компенсацию затрат по созданию, модернизации и реконструкции промышленной инфраструктуры.

Татарстан вошел в число прошедших конкурсный отбор регионов-получателей господдержки. Финансирование получат сразу несколько крупных проектов региона: индустриальный парк «Алабуга», индустриальный парк «Лаишево», проект «Этилен-600», индустриальный парк «Тура 2.0», индустриальный парк «Северные ворота», промышленный технопарк «Хайер Рус», технопарк в сфере высоких технологий «Иннопарк».

По словам премьер-министра Михаила Мишустина, такой механизм поддержки способствует укреплению экономической динамики регионов, обеспечивает условия для быстрого запуска перспективных производств и создания новых рабочих мест. Развитие индустриальных парков также позволяет тестировать инновационные решения и выводить продукцию на рынок.

Напомним, что в Татарстане растет вклад особых экономических зон в региональную экономику. На сегодняшний день в преференциальных зонах республики работает 2 119 резидентов, которые обеспечивают более 20% объема промышленного производства региона.

