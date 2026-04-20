В Казани стартует голосование за благоустройство общественных пространств города

Оставить свое пожелание можно будет с завтрашнего дня

В этом году жители Татарстана могут принять участие в голосовании за благоустройство 24 территорий, охватывающих все районы Казани. Среди представленных вариантов — как уже известные горожанам места, так и территории, требующие комплексного подхода.

Так, в Вахитовском районе в список включен сквер по улице Татарстан, где планируется установка скульптуры Сары Садыковой и обновление инфраструктуры. В Московском районе жители могут проголосовать за благоустройство площадки у Московского рынка по улице Шамиля Усманова, а в Советском — за развитие Ноксинского леса. Кроме того, в перечне значится территория вокруг озера по улице Голубятникова в Ново‑Савиновском районе и бульвар по улице Волгоградской — в Московском.

Принять участие в голосовании могут жители республики старше 14 лет, имеющие подтвержденную учетную запись на портале «Госуслуги». Выразить свое мнение можно на федеральной платформе обратной связи zagorodsreda.gosuslugi.ru.

Формирование перечня объектов проходило в несколько этапов: предварительно предложения собирались через платформу «Госуслуги. Решаем вместе».



Напомним, сквер Тебриз, победивший в предыдущем голосовании, сейчас готовится к благоустройству, а работы на бульваре по улице Серова выходят на завершающую стадию.

Результаты текущего опроса определят облик общественных пространств Казани в 2027 году.

