Минтранс: программа хаджа‑2026 будет выполнена в полном объеме, в том числе из Казани

Рейсы будут выполняться с учетом складывающейся обстановки на Ближнем Востоке

— Программа по перевозке российских паломников на хадж в Мекку и Медину будет выполнена в полном объеме. План‑график рейсов согласовали на совещании, которое провел замминистра Владимир Потешкин с участием представителей Росавиации, хадж‑миссии России, авиакомпании Jazeera Airways и Flynas, — говорится в сообщении.

Квота для российских паломников на хадж в 2026 году составляет 25 тыс. человек. Их необходимо доставить в Саудовскую Аравию в период с 5 по 21 мая, обратный вылет запланирован на срок с 30 мая по 15 июня.

— Рейсы будут выполняться с учетом складывающейся обстановки на Ближнем Востоке и частичного закрытия воздушного пространства ряда стран, — отметили в министерстве.

В ведомстве подчеркнули, что аэропорты Москвы, Махачкалы, Магаса, Грозного, Уфы, Казани, Нальчика, Сочи, Екатеринбурга и Минеральных Вод готовы к обслуживанию паломников и приему или выпуску воздушных судов. Российские туроператоры сформировали логистику авиаперевозок, а для выполнения рейсов зафрахтованы самолеты авиакомпаний Jazeera Airways, Centrum Air, Flyone Asia. В качестве резерва задействована Uzbekistan Airways.

Напомним, с 11 мая 2026 года вступило в силу соглашение между Россией и Саудовской Аравией о взаимной отмене визовых требований для граждан обеих стран. Граждане России могут въезжать и пребывать на территории Саудовской Аравии без визы непрерывно или суммарно не более 90 дней в течение календарного года.



Рената Валеева