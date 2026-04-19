Казань стала популярным направлением для петербуржцев на майские праздники

По данным сервиса онлайн-бронирования «Островок», Казань вошла в топ самых востребованных городов для поездок жителей Санкт-Петербурга на майские праздники. Российские направления в целом лидируют в бронированиях — на них приходится 71% всех заказов петербуржцев на период с 1 по 11 мая 2026 года.

Столица Татарстана оказалась в числе десяти наиболее популярных направлений наряду с Москвой, Псковом, Калининградом, Великим Новгородом, Нижним Новгородом, Ярославлем, Выборгом, Зеленоградском и Тверью.

Туристы из Северной столицы предпочитают различные варианты размещения: 30% бронирований приходится на апартаменты, 21% — на трехзвездочные отели, 20% — на объекты без звезд, 12% — на четырехзвездочные гостиницы.

Средняя стоимость ночи в период майских праздников (1—3 и 9—11 мая) по России составляет 6 500 рублей, что на 5% выше показателей 2025 года (6,2 тысячи рублей).

Ранее Казань попала в топ городов для поездок с детьми у жителей Санкт-Петербурга.

Наталья Жирнова