Казань попала в топ городов для поездок с детьми у жителей Санкт-Петербурга

Спрос на поездки внутри России в весенние каникулы у петербуржцев увеличился втрое за год

Казань попала в топ городов, востребованных у жителей Санкт-Петербурга для поездок с детьми на весенних каникулах. Кроме столицы Татарстана в данный рейтинг вошли Москва, Псков, Калининград, Великий Новгород, Ярославль, Кировск (Мурманская область), Выборг, Зеленоградск и Нижний Новгород, пишет ТАСС со ссылкой на сервис «Островок».

По данным экспертов, спрос на поездки внутри России в весенние каникулы у петербуржцев увеличился втрое в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Причем чаще всего семьи из культурной столицы предпочитали культурно-исторические маршруты, локации для активного отдыха и курортные регионы.

Что касается зарубежных направлений, то здесь петербуржские семьи чаще выбирали Белоруссию, Узбекистан, Турцию, Таиланд и Вьетнам.

Если смотреть на места размещений, то в России петербуржцы чаще останавливаются в апартаментах (45% бронирований), трехзвездночных отелях (17%) и отелях без звезд (13%). Еще 11% путешественников выбирали отели четыре звезды.

Никита Егоров