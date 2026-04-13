СИБУР выплатил компенсации после ЧП на «Нижнекамскнефтехиме»

Семьям погибших и пострадавшим перечислены выплаты, восстановлены поврежденные дома

Фото: предоставлено пресс-службой Нижнекамского района

Компания СИБУР выплатила все обещанные компенсации семьям погибших и пострадавшим после происшествия на предприятии «Нижнекамскнефтехим». Об этом сообщил глава Нижнекамского района Радмир Беляев на «деловом понедельнике».

По его словам, также восстановлены все поврежденные балконы и окна в жилых домах. Он отметил, что в дальнейшем будет реализована долгосрочная программа помощи детям погибших сотрудников до достижения совершеннолетия.

Беляев сообщил, что в результате происшествия погибли 12 человек. В больницах Нижнекамска, Казани и Москвы продолжает лечение 21 пострадавший, при этом у всех отмечается улучшение состояния.

Также, по его словам, СИБУР принял решение премировать медицинских работников, участвовавших в оказании помощи пострадавшим, и профинансировать закупку нового оборудования для Нижнекамской центральной районной многопрофильной больницы.

Ариана Ранцева