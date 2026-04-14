Бывший ученик устроил стрельбу в лицее провинции Шанлыурфа в Турции — он покончил с собой

Турецкие СМИ сообщают, что в результате нападения пострадали 18 человек, среди которых 12 учащихся, 2 педагога и 2 гражданских лица

Стрельба произошла в профессионально-техническом лицее имени Ахмета Коюнджу, расположенном в районе Сиверек провинции Шанлыурфа. По информации турецких СМИ, нападение совершил бывший ученик учебного заведения 2007 года рождения.

Молодой человек проник в здание образовательного учреждения с помповым ружьем и открыл стрельбу. В результате нападения пострадали 18 человек, среди которых 12 учащихся, 2 педагога и 2 гражданских лица. Все пострадавшие были экстренно госпитализированы.

По данным губернатора провинции Хасана Шилдыака, нападавший после совершения преступления покончил с собой. Правоохранительные органы продолжают расследование обстоятельств произошедшего.

