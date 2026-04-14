МВФ повысил прогноз роста ВВП России до 1,1% в 2026 году

Оценка на 2027 год также улучшена до 1,1%, по данным фонда, рост в 2025 году составил 1%

Фото: Динар Фатыхов

Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев сообщил об улучшении прогноза роста ВВП России до 1,6% в 2026 году, пишет ТАСС.

По его словам, согласно данным Международного валютного фонда, рост экономики России в 2026 году составит 1,1%, что выше показателя Великобритании, который прогнозируется на уровне 0,8%. Также Дмитриев заявил, что прогноз по России на 2027 год улучшен до 1,1%, а оценка роста в 2025 году составляет 1%.

МВФ пересмотрел прогноз роста российской экономики в 2026 году в сторону повышения на 0,3 процентного пункта — до 1,1%. Оценка на 2027 год также увеличена на 0,1 п. п., до 1,1%.

Ранее «Реальное время» писало, что дефицит федерального бюджета России вырос до 4,6 трлн рублей.



Ариана Ранцева