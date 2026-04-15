С 15 апреля в Казани сезонно запустился еще один сервис кикшеринга

«Юрент» объявил о запуске своих самокатов в городе

Фото: Максим Платонов

В Казани запустили еще один сервис кикшеринга — с 15 апреля на дорогах города сезонно появились самокаты «Юрента». Об этом объявила пресс-служба компании.

— Казань, доброе утро! Приветствуем солнышко, делаем зарядку, вкусно завтракаем — и в новый день на самокатике, — сказано в сообщении.

Напомним, что 14 апреля в Казани официально стартовал сезон электросамокатов. Первым на дороги вышел Whoosh: к старту сезона сервис обновил разметку парковочных зон, первые средства индивидуальной мобильности уже расставлены на новых и обновленных местах стоянки. Представитель компании Денис Балакирев рассказал, что в ближайшие месяцы сервис будет внимательно отслеживать погодные условия.

Наталья Жирнова