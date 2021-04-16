Малюков ушел с поста директора академии «Рубина»

Директор академии казанского «Рубина» Марсель Малюков покидает свой пост. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Малюков работал в академии последние 7 лет, должность директора он получил в июне 2019 года.

«Жизнь не стоит на месте, пришло время ставить новые цели, поэтому наши пути с «Рубином» расходятся, но клуб навсегда останется в моем сердце, а я продолжу следить за успехами наших воспитанников и тренеров, которых в будущем, я уверен, будет немало, — прокомментировал свой уход Малюков.

По данным «Реального времени», новым руководителем академии станет экс-тренер «Нефтехимика» Юрий Уткульбаев, ушедший в отставку с поста главного тренера нижнекамской команды в конце 2020 года.