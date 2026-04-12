Путин обсудил с президентом Ирана ситуацию на Ближнем Востоке

В ходе разговора затронуты переговоры 11 апреля и перспективы мирного урегулирования

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Ирана Масудом Пезешкианом.

В ходе беседы Пезешкиан поздравил Путина и всех православных христиан России с праздником Пасхи. Стороны также обсудили развитие обстановки на Ближнем Востоке.

Президент Ирана дал оценку состоявшимся 11 апреля в Исламабаде ирано-американским переговорам. Путин в свою очередь указал на готовность России и далее оказывать посреднические усилия для установления долгосрочного мира в регионе.

Пезешкиан поблагодарил Путина за принципиальную позицию России, в том числе на международных площадках, направленную на деэскалацию ситуации, а также за оказанную гуманитарную помощь иранскому народу.

Отмечается, что Россия продолжит активные контакты со всеми партнерами на Ближнем Востоке для установления справедливого и долгосрочного мира. Лидеры также подтвердили обоюдный настрой на дальнейшее укрепление российско-иранских отношений.

Ариана Ранцева