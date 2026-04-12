США и Иран не достигли соглашения на переговорах в Пакистане

Вице-президент Джей Ди Вэнс заявил о возвращении делегации США после отказа Ирана принять предложенные условия

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что переговоры между Соединенными Штатами и Ираном в Пакистане завершились без достижения соглашения, сообщает РБК.

По его словам, американская делегация приняла решение вернуться в США после того, как стороны не смогли договориться. Вэнс отметил, что отсутствие соглашения является «плохой новостью» скорее для Ирана, чем для Соединенных Штатов.

Он подчеркнул, что Вашингтон заранее обозначил свои ключевые условия и «красные линии», включая сферы, в которых США готовы были пойти на уступки, и те, где компромисс невозможен.

— Но они решили не принимать наши условия, — заявил вице-президент.

Ариана Ранцева