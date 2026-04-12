Лукашенко подтвердил участие в параде Победы в Москве

14:57, 12.04.2026

О решении белорусского лидера стало известно после разговора с Владимиром Путиным

Фото: скриншот трансляции kremlin.ru

Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщил близкий к пресс-службе белорусского лидера телеграм-канал «Пул Первого».

По информации канала, в ходе беседы Лукашенко подтвердил свое участие в предстоящем параде в Москве, посвященном Дню Победы.

Ранее «Реальное время» писало, что Лукашенко посетил матч «Динамо» — «Ак Барс».

Ариана Ранцева

