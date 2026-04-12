Лукашенко подтвердил участие в параде Победы в Москве
О решении белорусского лидера стало известно после разговора с Владимиром Путиным
Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщил близкий к пресс-службе белорусского лидера телеграм-канал «Пул Первого».
По информации канала, в ходе беседы Лукашенко подтвердил свое участие в предстоящем параде в Москве, посвященном Дню Победы.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».