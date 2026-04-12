Корабль «Орион» вернулся на Землю после облета Луны

Экипаж из четырех астронавтов провел в космосе около 10 дней и установил рекорд по удаленности от Земли

Фото: Динар Фатыхов

Космический корабль «Орион» с экипажем лунной миссии «Артемида-2» вернулся на Землю после облета Луны.

Аппарат приводнился в Тихом океане у побережья Калифорнии в 20:07 по местному времени (03:07 мск). Примерно за 15 минут до этого, при входе в плотные слои атмосферы, связь с экипажем штатно прерывалась на несколько минут.

На борту находились четыре астронавта — Рид Уайзман, Виктор Гловер, Кристина Кох и Джереми Хансен. В космосе они провели около 10 дней. В ходе миссии экипаж облетел Луну, установив рекорд по дальности нахождения человека от Земли.

Облет Луны стал первым с 1972 года. Миссия «Артемида II» была тестовым полетом в рамках подготовки к будущей высадке на поверхность спутника.

Ранее «Реальное время» писало, что фраза «Поехали!», которую прокричал космонавт Юрий Гагарин перед отправлением в открытый космос, изначально прозвучала из уст доктора технических наук, писателя, летчика-испытателя Героя Советского Союза Марка Галлая во время проведения испытаний второй головной машины Ту-4, построенной на Казанском авиазаводе.



Ариана Ранцева