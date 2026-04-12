В ОАК рассказали, как связана фраза Гагарина «Поехали!» с Казанским авиазаводом

Впервые это слово прозвучало во время испытаний Ту-4, построенного на КАЗ

Фото: Динар Фатыхов

Фраза «Поехали!», которую прокричал космонавт Юрий Гагарин перед отправлением в открытый космос, изначально прозвучала из уст доктора технических наук, писателя, летчика-испытателя Героя Советского Союза Марка Галлая во время проведения испытаний второй головной машины Ту-4, построенной на Казанском авиазаводе. Историю поведали в пресс-службе ОАК.

В посте привели отрывок из книги Галлая «Испытано в небе».

— В составе большого экипажа существенно не только, что сказать своим подчиненным, но и как сказать. Кое в чем я нарушал узаконенные формулировки внутри самолетных переговоров. Вместо «Экипаж, взлетаю!» я перед разбегом говорил: «Поехали!» По моим наблюдениям, «поехали» снимало напряжение, которое почти всегда возникает в машине, особенно опытной, — говорится в отрывке.

Позже Сергей Королев назначил Галлая на должность инструктора-методиста по пилотированию космического корабля, и члены первого отряда космонавтов часто слышали от него: «Поехали!»

Летчик писал позже в своей книге, что через много лет после испытаний опытной серии Ту-4 это выражение неожиданно прозвучало в совсем иной обстановке.

— В подземной пультовой космодрома все, включая Королева, напряжены до предела. И в этот момент — как разрядка — из динамика раздается голос Юрия Гагарина: «Поехали!», — говорится в отрывке.

Никита Егоров